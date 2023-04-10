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Ruslar tüm gücüyle yükleniyor yine ilerleyemiyor. Hitler gibi şehirleri yakıp yıkıyorlar

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, “Putin bütün gücü ile saldırmıyor” yorumlarına video ile yanıt verdi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:06
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Ruslar tüm gücüyle Ukrayna'ya yükleniyor yine ilerleyemiyor

Ruslar tüm gücüyle yükleniyor yine ilerleyemiyor. Hitler gibi şehirleri yakıp yıkıyorlar
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2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladı.

Savaşın başlamasından bu yana bölgeden haberleri kamuoyuna ulaştıran Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, “Ukrayna Hristiyan bir ülke olduğu için Putin bütün gücü ile saldırmıyor” yorumlarına bir video ile yanıt verdi.

Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

Bazı insanlar 'Ukrayna Hristiyan bir ülke olduğu için Putin bütün gücü ile saldırmıyor' diyor

Oysa Rusya bütün gücü ile saldırıyor, Hatta İran gibi ülkelerden yardım alarak saldırıyor

Sadece Hocalı, Halep, Grozni, Osetya'dan farklı olarak Ukrayna'nın azda olsa savunma silahları var

RUSYA, ZAPORİJYA'YI VURDU: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor.

Zaporijya şehrine hava saldırısı düzenleyen Rusya, içinde 3 kişinin bulunduğu bir binayı vurdu.

Zaporijya şehir konseyi sekreteri Anatoliy Kurtev, saldırıda 50 yaşındaki bir baba ile 11 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada ise 46 yaşındaki annenin saldırının ardından enkaza dönen binadan yaralı olarak çıkarıldığı kaydedildi.

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