Ruslar yepyeni bir elektrikli otomobil yaptı. Tipi biraz alay konusu oldu

Rusya, hafta içinde ilk elektrikli otomobilini tanıttı. “Amber” adı verilen araç, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu olan araca “Tesla Katili” lakabı verildi.

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen Amber, ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga konusu oldu.

Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin tasarladığı yeni araç için sosyal medya kullanıcıları, 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğunu belirtti.

Daha önce Fiat’ın Multipla modeli otomobili en çirkin tasarım olarak ilan edilse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülüne layık görülmüştü.