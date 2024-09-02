Rusların Antalya'daki kaçak okulları ortaya çıktı

Türkiye’de Turizm sektöründe aktif rol alan ve Türkiye’yi en çok ziyaret eden ırklardan olan Ruslar, Türkiye’de kalıcı olarak yaşamaya ve hatta yasa dışı bir şekilde eğitim sektörüne girerek kaçak ders eğitimi vermeye başladı.

Antalya Valiliği'nin Ağustos ayı için açıkladıkları verilere göre, Antalya'daki 128 bin 103 yerleşik yabancı kişiden 32 bin 450'si Rusya Federasyonu, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

ANTALYA’DA KAÇAK RUS OKULLARINDA DERS BAŞLADI

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli olarak işletilen Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde uluslararası nitelikte 3 Rus okulu bulunuyor. BDT ülkelerinden Antalya'da yerleşik yaşam süren vatandaşların çocukları da bu okullarda ya da Türk okullarında eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Özellikle 2022 yılı Şubat ayındaki Rusya - Ukrayna savaşının ardından yoğun göçle bu iki ülke vatandaşlarının Antalya'da birçok sektörde ortaya çıkan kayıt dışı faaliyetleri, eğitim sektöründe de kendini gösterdi.

'OYUN EVİ' ADI ALTINDAKİ RUHSATLA KAÇAK OKUL FAALİYETİ

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemeler sonrasında ilk aşamada ortaya çıkan iki kaçak Rus okuluna yönelik verilen kapatma kararının ardından 1 tanesi kapatılırken, diğeri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Konyaaltı Belediyesi'nden alınan 'oyun evi' adı altındaki ruhsatla kaçak okul faaliyeti yaptığı belirlenen ve yürütmeyi durdurma kararı alan Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin hukuki ve idari süreçleri devam ederken, söz konusu kaçak okulun 2 Eylül Pazartesi günü tıpkı Rusya'daki gibi ders başı yaptığına dair görüntülere ulaşıldı.

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE GÖRE DERS BAŞI YAPTI

Rusya'da her yıl okulların 1 Eylül tarihinde açıldığını, bu sene pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 2 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim döneminin başladığını ifade eden Antalya Özel Okullar Platformu sözcüsü ve ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, Konyaaltı'nda Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin tıpkı bir okul gibi bu sabah itibarıyla kaçak olarak ders başı yaptığını belirtti. Velilerin tıpkı normal okula götürür gibi merkeze çocuklarını bıraktıklarını, bunun görüntülendiğini ifade eden Çelik, Antalya'daki kaçak okul faaliyetinin tüm sektöre büyük zarar verdiğini, bir an önce bu kaçak okulların kapatılması gerektiğini vurguladı.

KAÇAK OKULLARIN PERSONELİ: ‘OKULUN KAPANMASINI İSTİYORUZ’

Çok sayıdaki kaçak okul, anaokulu ve kreşe yönelik ihbar aldıklarından ifade eden Kenan Çelik, bu ihbarların tümünü il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini belirtti. Çelik, anaokulu ve kreş olarak işletilen kaçak Rus okullarından birinden gelen ihbarı da paylaştı.

YASA DIŞI GECE PARTİSİ BİLE VERİLİYOR

Bu kaçak okullarda çocukların akşam geç saatlere kadar kalabildiğini ifade eden Kenan Çelik, gece partileri bile verilebildiğini belirtti. Çelik, gece partilerine ilişkin kendilerine iletilen bu yasa dışı durumla ilgili görüntüleri de bu yönde devam ettirilen soruşturmalar kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiklerini söyledi.