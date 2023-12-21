Rusların da amelesi olduk. Rusya’da çalışan yabancı işçilerin yüzde 17’si Türk

Rusya Çalışma Bakanlığı, yabancıların çalışabileceği meslek ve uzmanlıkların listesini yeniledi.

İzvestiya’nın haberine göre Rusya'da çalışan yabancıların yüzde 40'ı Çinli, yüzde 17'si Türk ve yüzde 10'u Hintli. Bunu ülkeleri Sırbistan yüzde 4, Sri Lanka yüzde 2, Tayland yüzde 2, Nepal, Filipinler ve Türkmenistan ise yüzde 1 ile takip ediyor.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre Çin, Türkiye ve Vietnam, yakın gelecekte Rusya'ya yabancı işçi çekmenin planlandığı ülkeler arasında lider olmaya devam edecek.

Habere göre listeye 16 meslek ve 11 yeni pozisyon daha eklendi. Böylelikle toplam sayı 160'a ulaştı.

Listeye giren işlerden bazıları mekanik montajcı, elektro-gaz kaynakçı, redaktör, greyder ve traktör sürücüsü,

Buna karşın yönetmen yardımcısı, antrenör, malzemeci ve konsermeisterin de (orkestrada birinci keman grubunun şefi) aralarında bulunduğu 22 meslek ise listeden çıkarıldı.

Güncel listede daha çok beyin göçüne dayanan meslek grupları da yer alırken, nükleer enerji mühendisleri, yazılım geliştiriciler, elektronik mühendisleri, enerji mühendisleri, gemi yapımcılar, sağlık personeli ve otomobil üreticileri de var.

Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında mevcut listeye göre toplamda 8 bin 895 çalışma izni verildi.