Los Angeles Lakers'tan üçlü anlaşma. Westbrook'un yeni adresi belli oldu

Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takaslayarak, Minnesota Timberwolves'tan D'Angelo Russell'ı üç takımlı bir anlaşmayla kadrosuna kattığı bildirildi.



WESBROOK JAZZ'DA

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lakers'ın Russell, Malik Beasley ve Jarred Vanderbilt'i alırken, Westbrook'u, 2027 ilk tur seçimini, Damian Jones'u ve Juan Toscano-Anderson'ı Jazz'e göndereceği açıklandı.



Lakers'tan Utah'a giden 2027 ilk tur seçiminin 1-4 arası korumalı olduğu ve takımın bu şartları karşılamadığı takdirde, 2027 ikinci tur seçimine dönüşeceği belirtildi.



Wolves'un bu anlaşmada Mike Conley'yi, Nickeil Alexander-Walker'ı ve Lakers'tan bir ikinci tur draft hakkını alacağı kaydedildi.



DEDİKODULAR VARDI

Westbrook'la ilgili birkaç aydır süregelen takas dedikodularının son bulmasının yanı sıra, sözleşmesi bu yıl sona erecek olan D'Angelo ise iki yıl içinde 67.5 milyon dolara kadar bir uzatma kontratı imzalayabileceği kayıtlara geçti.



Lakers'ın ayrıca Beasley ve Vanderbilt üzerinde takım opsiyonlarına sahip olduğu da bildirildi.