Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar atasözünün anlamı nedir?

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Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar atasözünün anlamı nedir?
Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Rüşvet ve yolsuzluk gibi şeyler, kişilerin adalet ve vicdan duygularını kaybetmelerine neden oluyor.

Rüşvet ve benzeri durumlar, toplumun ve bireylerin ahlaki değerlerini zedeleyebilir ve insani değerleri geri planda bırakacaktır. Rüşvet ve yolsuzlukta insanın içindeki iyi niyeti ve adalet duygusunu yok ettiği ifade edilir.

RÜŞVET KAPIDAN GİRİNCE İNSAF BACADAN ÇIKAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sende çok değiştin biliyor musun eskiden bir çiçeğin koparılmasına ağlardın şimdi dünyanın en acımasızı sen oldun, rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkmış gitmiş."

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