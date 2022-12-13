13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rüşvet operasyonu yapılan Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama

Rüşvet operasyonu yapılan Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama

Beşiktaş Belediyesi'nin eski yönetimine yapılan operasyona ilişkin belediyeden bir açıklama geldi. Açıklamada, operasyonla ilgili "Belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:07
Takip Et

Rüşvet operasyonu yapılan Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama. Eski başkan aranıyor

Rüşvet operasyonu yapılan Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama
+
Aa
-

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16’sı gözaltına alınmıştı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ise arandığı bildirildi.

Beşiktaş Belediyesi'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Tüm belediye çalışanlarının görevi başında olduğu kaydedilen açıklama şöyle:

"Bugün çeşitli basın yayın organlarında ‘Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon’ başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar ise aranıyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı da gelen bilgiler arasında.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
4
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
5
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
6
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
7
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿Ticaret Bakanı açıkladı 11 ayda 10.7 milyar liralık kaçak eşya yakalandı
﻿Ticaret Bakanı açıkladı 11 ayda 10.7 milyar liralık kaçak eşya yakalandı
﻿Ticaret Bakanı açıkladı 11 ayda 10.7 milyar liralık kaçak eşya yakalandı
﻿Gözyaşları içinde kocasının vurulma anını anlattı
﻿Gözyaşları içinde kocasının vurulma anını anlattı
﻿Gözyaşları içinde kocasının vurulma anını anlattı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret etti
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.