Rüşvet operasyonu yapılan Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16’sı gözaltına alınmıştı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ise arandığı bildirildi.

Beşiktaş Belediyesi'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Tüm belediye çalışanlarının görevi başında olduğu kaydedilen açıklama şöyle:

"Bugün çeşitli basın yayın organlarında ‘Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon’ başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski başkan Murat Hazinedar ise aranıyor.

Beşiktaş Belediyesi'ne çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı da gelen bilgiler arasında.