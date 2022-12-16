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Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 08:37
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Rüşvet operasyonunda Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "çıkar amaçlı örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 16 şüpheli dün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

8 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadelerinin ardından eski belediye başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Şüphelilerden biri savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi. 

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları yapılan şüphelilerden Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in  tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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fatih
16.12.2022 08:44
rüşvet sadece beşiktaş belediyesinde miymiş bu tutuklama resmen siyasidir başka bir açıklaması yok ama millet ittifakı iktidara gelince özellikle akpli belediyeler soruşturulmalı, rüşvetin kralı orda  
 
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