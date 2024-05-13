Rüşvete bulaşan memurları iç çamaşırlarıyla teşhir etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Rüşvete bulaşan memurları iç çamaşırlarıyla teşhir etti
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede yolsuzluk ve kara para aklama suçuna bulaşmış kamu görevlilerini beyaz iç çamaşırı giydirerek teşhir etti.

El Salvador’da, kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklanan Tasarruf ve Kredi Kooperatifi çalışanları ve yöneticileri, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin emirleri doğrultusunda beyaz iç çamaşırı giydirilerek, kamuoyu önünde ifşa edildi.

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BUKELE GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke içinde suç ve suç örgütleriyle mücadele de sık sık adından söz ettiriyor.

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Bukele’nin kara para aklayan memurları herkesin önünde iç çamaşırlarıyla ifşalaması ilk ses getiren icraatı değil.

Daha önce de ülke genelinde suç örgütlerine karşı Mart 2022 tarihinden itibaren yürüttüğü operasyonlarda en az 70 bin şüpheliyi gözaltına aldı.

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Çete üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan on binlerce kişi, El Salvador'un kötü şöhretli mega hapishanesi Terörizmi Hapsetme Merkezi'de (Cecot), insanlık dışı ortamda kalıyor.

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Ocak 2023’te Bukele tarafından açılan hapishane, dünyanın en güvenlikli ve şartlarının en zor olduğu hapishanelerden birisi olarak biliniyor.

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Her bir hücrede mahkumların elbiselerini giyebilmesi için iki lavabo ve klozetin olduğu hücrelerde mahremiyet söz konusu değil.

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İnsanlık dışı muamelelerin olduğu hapishaneye ilişkin bazı uluslararası kuruluşlar suç duyurusunda bulunsa da El Salvador’un kayıtsız Devlet Başkanı Nayib Bukele, tüm eleştirilere rağmen geri adım atmıyor.

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