Rusya 30 yıl aradan sonra Burkina Faso'ya büyükelçi gönderiyor

Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan ve Fransa ile kriz yaşayan Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşıyor.

Fransa'nın birçok Afrika ülkesinden çekilmesiyle birlikte yaşanan boşluğu Rusya doldurmaya çalışıyor. Rusya, 1992 yılında kapattığı Burkina Faso'daki büyükelçiliğini yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden açıyor.

Rus lider Putin tarafından bizzat atanacak olan büyükelçi, Rusya'nın Burkina Faso'daki diplomatik misyonunun sorumluluğunu da üstlenecek. Bu sayede iki ülke arasında sağlam bir dostluk bağının kurulması hedefleniyor.

Rusya, askeri yakınlaşmanın yanı sıra Burkina Faso'da nükleer enerji santrali kurmayı da kabul etti. Kasım ayında Batı Afrika ülkesi, Rusya'dan ücretsiz tahıl sevkiyatı alan ilk Afrika ülkelerinden biri oldu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso, geçtiğimiz yıl birkaç ay içinde iki askeri darbe yaşadı. Ordu, komşu Mali'ye benzer şekilde, ülkedeki cihatçılara karşı mücadelede başarı sağlanamamasından duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle iktidara geldi.