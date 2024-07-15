Rusya'da 40 yıl sonra bir ilk yaşandı

İki buçuk hafta sürecek Olimpiyat Oyunları'nın devlet televizyonunda veya diğer yayın hizmetlerinde yayınlanmaması kararını "siyasi bir karar" olarak niteleyen Rusya merkezli haber kuruluşu Sports.ru, isimsiz bir kaynağa dayanarak, mevcut siyasi iklimde "Olimpiyatları Rus bayrağı ve marşı olmadan yayınlamanın imkansız" olduğunu belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin ardından 24 Şubat 2022'de Rusya'yı yarışmalardan men etti.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri ​​arasında Paris'te yapılması planlanan 2024 Yaz Olimpiyatları'na 15 Rus sporcu tarafsız bayrak altında katılacak. Rus yayıncıların Olimpiyat Oyunları'nı yayınlamamayı seçtiği son sefer, 1984 yılında SSCB'nin Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyat Oyunları idi.