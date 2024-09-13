Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti

Rusya, İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapan 6 diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bu kararın sebebini diplomatların casusluk faaliyetlerinde bulunmaları ve sabotaj eylemleri düzenlemeleri olarak belirtti.

FSB, İngiltere'nin "siyasi ve askeri durumun tırmanması" olarak nitelendirdiği bir olayı koordine ettiğine dair belgeler bulduklarını ifade etti. FSB, bu belgeler ışığında, İngiltere'nin Moskova'ya gönderdiği diplomatların Rusya'nın güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, FSB'nin sunduğu delillere dayanarak ve Londra'nın "dostane olmayan" adımlarına yanıt olarak bu 6 diplomatın akreditasyonunu iptal etti. Bir FSB yetkilisi, İngiltere'nin Rusya'daki istihbarat faaliyetlerini sonlandırma çağrılarını dikkate almadığını belirtti ve bu nedenle ilk olarak bu diplomatların akreditasyonlarının iptal edildiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin diplomatik anlaşmaları aşan bir şekilde hareket ettiğini ve bu faaliyetlerin Rus halkına zarar vermeyi amaçladığını iddia etti.