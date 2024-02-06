Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni sömürgeci yöntemler kullandığını ve bu durumun birçok ülkenin, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitülerinin ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorgulamasına neden olduğunu ifade etti.

Lavrov ABD hakkındaki açıklamaları Moskova’da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığı İş Konseyi toplantısında yaptı. Toplantıda, ABD liderliğindeki Batı’nın, Rusya’ya karşı “hibrit” bir savaş yürüttüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya’nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirtti. Lavrov, ekonomi alanında da bu savaşın devam ettiğini vurguladı.

Lavrov, ABD ve onu takip eden ülkelerin yeni sömürgeci yöntemlerini kullanmasının, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni ciddi şekilde zedelediğini belirtti.

Rusya’nın da dahil olduğu birçok ülke, dış ticaret ödemelerinde alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını kullanmaya başlarken, Lavrov, toplantıda, ekonomi alanında Rus şirketleri için oluşan riskler, tehditler ve fırsatların ele alınacağını belirtti.