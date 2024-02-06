Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor

Kaynak: AA
Rusya: ABD, yeni sömürgeci yöntemler kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Birçok ülke, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitü ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorguluyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni sömürgeci yöntemler kullandığını ve bu durumun birçok ülkenin, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitülerinin ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorgulamasına neden olduğunu ifade etti.

Lavrov ABD hakkındaki açıklamaları Moskova’da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığı İş Konseyi toplantısında yaptı. Toplantıda, ABD liderliğindeki Batı’nın, Rusya’ya karşı “hibrit” bir savaş yürüttüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya’nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirtti. Lavrov, ekonomi alanında da bu savaşın devam ettiğini vurguladı.

Lavrov, ABD ve onu takip eden ülkelerin yeni sömürgeci yöntemlerini kullanmasının, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni ciddi şekilde zedelediğini belirtti.

Rusya’nın da dahil olduğu birçok ülke, dış ticaret ödemelerinde alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını kullanmaya başlarken, Lavrov, toplantıda, ekonomi alanında Rus şirketleri için oluşan riskler, tehditler ve fırsatların ele alınacağını belirtti.

Son Haberler
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı Dünya
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı
Suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu. 5 tutuklama Gündem
Suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu. 5 tutuklama
Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor Gündem
Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi Video
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı Ekonomi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek Gündem
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi Gündem
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi