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Zaharova'dan ''tutuklu casus'' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya’da tutuklu ABD’li Paul Whelan’ın serbest bırakılması konusunu gündeme getirmediğini belirtti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:10
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Rusya: ABD’li Blinken’ın Lavrov'dan Whelan’ın serbest bırakılmasını istediği yalan

Zaharova'dan ''tutuklu casus'' açıklaması
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Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan, Blinken’ın ABD’li Whelan konusunu gündeme getirip getirmediğini öğrendiğini kaydetti.

Lavrov ile Blinken arasındaki konuşmada, bu hususa değinilmediğini aktaran Zaharova, “ABD Dışişleri Bakanlığının dün, Blinken’ın ABD vatandaşının durumuyla ilgili endişelerini dile getirdiği hakkındaki açıklamaları yalandır. ABD yönetiminin inanılmaz davranışı.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken’ın Lavrov’a 3 mesaj ilettiğini belirterek Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START) askıya almasının ABD ve dünya için kaygı verici olduğunu, Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması ve ABD’nin Ukrayna’yı desteklemekte kararlı olduğu mesajlarının dile getirildiğini aktarmıştı.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan ABD vatandaşı Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Whelan, 2020’de Moskova’da yapılan duruşmada, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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