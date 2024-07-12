Rusya: Anlaşma ihtimalini dışlamıyoruz

Rusya'nın bu konuda diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Peskov, "Kremlin herhangi bir anlaşma olasılığını dışlamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirli bir dünya görüşüne dayalı anlaşmalara açık olduğunu daha önce de ifade etmişti" dedi.

Peskov, tüm konuların genel bağlam içinde ele alınması gerektiğine işaret ederek, "Bazı konuları mevcut durumun bütünüyle ilişkilendirmemiz gerekiyor, her şeyi bir bütün olarak görmeliyiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin olası Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğine ilişkin olarak da danışılması gereken konular olduğunu belirten Peskov, Türkiye'nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği yükümlülüklerine de atıfta bulundu.