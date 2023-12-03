Rusya asker sayısını artıracak

Ukrayna ile savaşta olan Rus ordusu asker ihtiyacının artması sebebiyle ordu mensubu sayısını yükseltmeyi planlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya asker sayısını artıracak

Rusya, ordudaki asker sayısının yüzde 15 oranında artırılmasını öngören kararname çıkardı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre silah altındaki personelin sayısı aşamalı olarak 170 bin kişi daha artırılıp, 1 milyon 320 bine çıkartılacak.

Savunma Bakanlığı kararın, aralarında NATO’nun genişlemesi de dahil artan tehditlere karşı alındığını söyledi. Resmi verileri yayımlamasa da, Rusya’nın Ukrayna’da bir buçuk yıldır süren işgalde ağır kayıplar verdiği düşünülüyor.

Kremlin’in internet sitesinde yayımlanan Rus Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre personel sayısındaki artış, seferberlik ya da zorunlu askerlikte değişikliklerle değil, personel alımıyla aşamalı olarak yapılacak.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ndeki personel artışı, aşamalı olarak yapılacak ve sözleşmeyle askeri hizmet vermeye gönüllü vatandaşlar temel alınarak aşama aşama gerçekleştirilecek" denildi.

NATO son olarak Rusya’yla uzun bir sınıra sahip olan Finlandiya’yı ittifak bünyesine kattı. İsveç de katılım başvurusu yaptı. İttifak Ukrayna’nın da 'koşullar karşılandığında' NATO’ya katılacağını belirtti. Ukrayna, Rusya ile savaş halindeyken ittifaka katılamıyor.

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