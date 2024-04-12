Rusya askerlerini gönderdi. Uranyum zengini ülke olarak biliniyor

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Rusya askerlerini gönderdi. Uranyum zengini ülke olarak biliniyor
Nijer'in devlet televizyonu, Rusya'nın ülkeye askerlerini gönderdiğini duyurdu. Bu açıklama, ülkedeki son gelişmelerin ardından dikkatleri üzerine çekti.

Nijer'de ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasının ardından kritik bir gelişme yaşandı. Ülkenin devlet televizyonu, bugün Rus askeri eğitmenlerin askeri teçhizat yüklü bir uçakla başkent Niamey'e ulaştığını duyurdu. Uranyum zengini ülkenin devlet televizyonu, Rusya'nın uçaksavar savunma sistemi kuracağını açıkladı.

Nijer'de yaşanan bu gelişme, ülkede son zamanlarda yaşanan askeri darbenin gölgesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un 26 Temmuz 2023'te alıkonulması ve ardından askerin yönetimi devralmasıyla Nijer'de siyasi istikrarsızlık artmıştı.

Nijer yetkilileri, 17 Mart'ta ABD personelinin ülkede görev yapmasına izin veren anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını duyurmuştu. Bu gelişme, ABD ile Nijer arasındaki ilişkilerde belirsizliğe neden olmuştu. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bu durum üzerine henüz ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin bir karar alınmadığını belirtmişti. Ancak Nijer, ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'nın askerleri ise askeri darbenin ardından bir dizi tartışmanın ardından 2023 yılının sonunda ülkeden çekilmişti. Bu çekilme, Nijer'deki siyasi ve güvenlik ortamında yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmişti.

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