Rusya Belarus'a S-400 verdiğini bildirdi

Rusya, Belarus'a bir S-400 uçaksavar füzesi seti daha teslim etti. Bu durum bugün Belarus Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından açıklandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Belarus'un silahlı kuvvetlerin oluşumlarını ve askeri birimlerini yeni modern silahlarla donatmak da dahil olmak üzere bölgesel kuvvetler grubunun savaş potansiyelini oluşturmak için önlemler uygulamaya devam ettiğini kaydetti.

S-400 uçaksavar füze sisteminin tedariki, Belarus Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Askerlerin, bilgi ve becerilerini pratikte uygulamaya hazır olduğu ifade edildi.