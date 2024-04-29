Rusya Çeçenistan'ı kaybedecek mi. Ramzan Kadirov'un sağlık durumu Putin'in kabusu oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan sadakati nedeniyle “Putin'in saldırı köpeği” ya da “Putin'in askeri” olarak bilinen Çeçen lider Kadirov, yıllar boyunca düzenli olarak Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık kontrollerinden geçiyordu. Bugüne kadar sağlık durumunun sürekli olarak iyi çıktığı bildirilen Kadirov'a beş yıl önce nekrotizan pankreatit teşhisi konulduğu öğrenildi.

Ukrayna istihbaratı geçen yıl Kadirov'un sağlık durumunun kötüleştiğine işaret ederek komada olduğunu belirtmişti. Ukrayna Askeri İstihbarat Şubesi'nden Andriy Yusov, Kadirov'un sağlık durumu hakkında “Savaş suçlusu Kadirov'un durumunun ciddi olduğuna ve hastalığının daha da kötüleştiği yönünde bilgiler var” demişti.

1991 yılında Çeçenistan Devlet Başkanı Dzhokhar Dudayev bağımsızlığını ilan etti ancak Moskova diğer vilayetlerin de Rusya'dan kopmasına neden olabileceği korkusuyla buna karşı çıktı. Rusya, 1994 yılında Çeçenistan'ı işgal ederek kendi sınırları içinde tutmaya çalıştı. Beş yıl sonra Putin, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi yerle bir ettirerek on binlerce sivili öldürdü.

Putin tarafından "terörle mücadele operasyonları" olarak nitelendirilen Çeçenistan Operasyonu, Moskova'nın stratejisinin Ukrayna'daki savaşla karşılaştırılmasına neden oldu. Ancak Kadirov'un ölümü, Kremlin'in Çeçenistan'da sağladığı savaşa yönelik iç desteği doğrudan etkileyebilir.

Kadirov, Ukrayna'da Rusya için savaşmak üzere askerler gönderdi. Hatta kendisi de cephede bulundu. Ayrıca bulunduğu her ortamda Putin'in en sadık savunucularından biri oldu. Son seçimlerde adayların sınırlandırılması fikrine de açıktan destek vermekle kalmayıp Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü karşısında Rusya başkanına sadakat yemini de etti.

Rus medyasına yansıyan haberlere göre Putin, Kadirov yerine savunma bakanlığında Askeri ve Siyasi Çalışmalar Ana Müdürlüğü'nde yardımcı olarak çalışan Çeçen Özel Kuvvetler Gönüllü Birliği Komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov'u düşünüyor. Alaudinov şu anda bulunduğu göreve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atanmıştı.

Çeçenlerin bazıları şimdiden Putin'e ve Ukrayna'daki savaşa karşı bildiriler dağıtmaya başladı. Kadirov'un yokluğunu fırsat bilen savaş karşıtı Çeçenlerin bu tutumu Kremlin'de ciddi bir endişeye sebep oldu. Ukrayna savaşının başladığı ilk günlerde bazı Çeçenlerin Ukrayna'yı işgal eden Ruslara karşı savaştığı biliniyor. Buna karşılık Ukraynalıların savaş sona erdiğinde özgür bir Çeçenistan için savaşmaya söz verdikleri de sızan bilgiler arasında.

Kadirov ölümcül olduğu söylenen hastalığının üzerini her ne kadar kapamak istese de gerçek en sonunda ortaya çıktı. Salı günü, teşhisinin onu engellemediğini göstermek istercesine, spor yaparken çekilmiş bir videosunu yayınlasa da Çeçenistan'daki iktidarı artık sadece göstermelik bir iktidara dönmüş durumda. Kremlin daha önce de Kadirov'un sağlıklı olduğu söylemini yaymaya çalışarak Çeçenleri kendi safında tutmaya çalışmıştı. Bundan sonra Çeçenistan'da olacaklar Rusların Ukrayna cephesindeki başarı veya başarısızlığında etkili olacağa benziyor.