Putin'in ziyaret ederse hapse gireceği 123 ülke

'Ukraynalı çocukların yasa dışı olarak ülkeden çıkarılıp Rusya'ya nakledilmesinden' sorumlu tutulan Rusya Devlet Başkanı hakkında çıkarılan tutuklama emri 123 ülkede geçerli.
Mahkemeye taraf olan 123 ülkenin, Putin'i ülkelerine gelmesi ya da bu ülkelerin hava sahasından uçakla seyahat etmesi halinde tutuklanması gerekiyor.
Roma Statüsü'nde imzası olan bu 123 devletin Putin için verilen tutuklama emrini infaz etmesi gerekiyor. Bu ülkelerin 33'ü Afrika'da, 19'u Asya-Pasifikte, 18'i Doğu Avrupa'da, 28'i Latin Amerika ve Karayipler'de, 25'i ise Batı Avrupa ve diğer yerlerde bulunuyor.
PUTIN TECRİT ALTINA GİRMİŞ OLDU
Mahkemenin kendi polis gücü bulunmuyor, bu nedenle kararlarının infaz edilmesi için uluslararası iş birliği gerekiyor.
Karara göre Putin bu 123 ülkeden herhangi birine giderse ya da uçakla bu ülkelerin üzerinden geçerse tutuklanması gerekiyor.
Mahkeme kararının ardından Putin bir nevi tecrit altına girmiş oldu. Pandemiden bu yana zaten çok fazla Rusya'dan dışarıya çıkmayan Putin'in gidebileceği ülke sayısı da oldukça azaldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri Putin sadece Belarus, Tacikistan, Türkmenistan ve İran'ı ziyaret etti. Bu ülkelerden Tacikistan da Roma Statüsü'nü imzalamıştı.
İşte Putin'in gözaltına alınabileceği ülkeler:
Afganistan
Arnavutluk
Almanya
Andorra
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Bangladeş
Barbados
Belize
Benin
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burkina Faso
Belçika
Yeşil Burun
Kamboçya
Kanada
Çad
Şili
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Komorlar
Güney Kore
Fildişi Sahili
Kosta Rika
Hırvatistan
Danimarka
Dominik
Ekvador
El Salvador
Slovakya
Slovenya
İspanya
Estonya
Finlandiya
Fiji
Fransa
Gabon
Gambiya
Gürcistan
Gana
Granada
Yunanistan
Guatemala
Gine
Guyana
Honduras
Macaristan
İrlanda Cumhuriyeti
İzlanda
Cook Adaları
Marshall Adaları
İtalya
Japonya
Ürdün
Kenya
Kiribati
Lesoto
Letonya
Liberya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Kuzey Makedonya
Madagaskar
Malavi
Maldivler
Malta
Mauritius
Moldova
Moğolistan
Karadağ
Meksika
Namibya
Nauru
Nijerya
Norveç
Yeni Zelanda
Nijer
Filistin
Panama
Paraguay
Hollanda
Peru
Polonya
Portekiz
Birleşik Krallık
Orta Afrika Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Kongo Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Dominik Cumhuriyeti
Romanya
Samoa
Saint Kitts ve Nevis
San Marino
St. Vincent ve Grenadinler
St. Lucia
Senegal
Sırbistan
Seyşeller
Sierra Leone
Güney Afrika
İsveç
İsviçre
Surinam
Tanzanya
Tacikistan
Doğu Timor
Trinidad ve Tobago
Tunus
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Cibuti
Zambiya
UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirmişti.
ROMA STATÜSÜ HAKKINDA...
15 Haziran 1998 - 17 Temmuz 1998 tarih aralığında toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kuruluş Statüsü'dür. Uluslararası anlaşmalar genellikle statü olarak adlandırılır ve söz konusu belge günlük kullanımda Roma Statüsü olarak geçer. Anlaşma için yapılan oylamada 160 oy kullanılmış; 120 kabul, 21 çekimser, 7 karşı oy verilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Son olarak anlaşmaya taraf ülke sayısı 123 olmuştur. Türkiye bu anlaşmanın tarafı ya da imzacısı değildir.