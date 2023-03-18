Putin'in ziyaret ederse hapse gireceği 123 ülke

'Ukraynalı çocukların yasa dışı olarak ülkeden çıkarılıp Rusya'ya nakledilmesinden' sorumlu tutulan Rusya Devlet Başkanı hakkında çıkarılan tutuklama emri 123 ülkede geçerli.

Mahkemeye taraf olan 123 ülkenin, Putin'i ülkelerine gelmesi ya da bu ülkelerin hava sahasından uçakla seyahat etmesi halinde tutuklanması gerekiyor.

Roma Statüsü'nde imzası olan bu 123 devletin Putin için verilen tutuklama emrini infaz etmesi gerekiyor. Bu ülkelerin 33'ü Afrika'da, 19'u Asya-Pasifikte, 18'i Doğu Avrupa'da, 28'i Latin Amerika ve Karayipler'de, 25'i ise Batı Avrupa ve diğer yerlerde bulunuyor.

PUTIN TECRİT ALTINA GİRMİŞ OLDU

Mahkemenin kendi polis gücü bulunmuyor, bu nedenle kararlarının infaz edilmesi için uluslararası iş birliği gerekiyor.

Karara göre Putin bu 123 ülkeden herhangi birine giderse ya da uçakla bu ülkelerin üzerinden geçerse tutuklanması gerekiyor.

Mahkeme kararının ardından Putin bir nevi tecrit altına girmiş oldu. Pandemiden bu yana zaten çok fazla Rusya'dan dışarıya çıkmayan Putin'in gidebileceği ülke sayısı da oldukça azaldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri Putin sadece Belarus, Tacikistan, Türkmenistan ve İran'ı ziyaret etti. Bu ülkelerden Tacikistan da Roma Statüsü'nü imzalamıştı.

İşte Putin'in gözaltına alınabileceği ülkeler:

Afganistan

Arnavutluk

Almanya

Andorra

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Bangladeş

Barbados

Belize

Benin

Bolivya

Bosna Hersek

Botsvana

Brezilya

Bulgaristan

Burkina Faso

Belçika

Yeşil Burun

Kamboçya

Kanada

Çad

Şili

Kıbrıs Rum Kesimi

Kolombiya

Komorlar

Güney Kore

Fildişi Sahili

Kosta Rika

Hırvatistan

Danimarka

Dominik

Ekvador

El Salvador

Slovakya

Slovenya

İspanya

Estonya

Finlandiya

Fiji

Fransa

Gabon

Gambiya

Gürcistan

Gana

Granada

Yunanistan

Guatemala

Gine

Guyana

Honduras

Macaristan

İrlanda Cumhuriyeti

İzlanda

Cook Adaları

Marshall Adaları

İtalya

Japonya

Ürdün

Kenya

Kiribati

Lesoto

Letonya

Liberya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Kuzey Makedonya

Madagaskar

Malavi

Maldivler

Malta

Mauritius

Moldova

Moğolistan

Karadağ

Meksika

Namibya

Nauru

Nijerya

Norveç

Yeni Zelanda

Nijer

Filistin

Panama

Paraguay

Hollanda

Peru

Polonya

Portekiz

Birleşik Krallık

Orta Afrika Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

Kongo Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti

Romanya

Samoa

Saint Kitts ve Nevis

San Marino

St. Vincent ve Grenadinler

St. Lucia

Senegal

Sırbistan

Seyşeller

Sierra Leone

Güney Afrika

İsveç

İsviçre

Surinam

Tanzanya

Tacikistan

Doğu Timor

Trinidad ve Tobago

Tunus

Uganda

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Cibuti

Zambiya

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirmişti.

ROMA STATÜSÜ HAKKINDA...

15 Haziran 1998 - 17 Temmuz 1998 tarih aralığında toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kuruluş Statüsü'dür. Uluslararası anlaşmalar genellikle statü olarak adlandırılır ve söz konusu belge günlük kullanımda Roma Statüsü olarak geçer. Anlaşma için yapılan oylamada 160 oy kullanılmış; 120 kabul, 21 çekimser, 7 karşı oy verilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Son olarak anlaşmaya taraf ülke sayısı 123 olmuştur. Türkiye bu anlaşmanın tarafı ya da imzacısı değildir.