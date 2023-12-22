Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü

Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki çatışmayı görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenler konuşulurken insani yardım çabalarının ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca, iki liderin Abbas’ın belirlenecek bir tarihte Moskova ziyaretini gerçekleştirmesi konusunda sözleştiği aktarıldı. Putin’in Rusya tarafından atılan adımları Abbas’a ilettiği kaydedilen açıklamada, “Çatışmaların yatıştırılması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere Rus tarafınca atılan adımlar hakkında bilgi verildi” denildi. Rusya’nın Gazze Şeridi’ne tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği sağlamaya devam edeceği belirtildi.

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