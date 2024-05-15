Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı

Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkili listesini onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabine üyelerine onay veren kararnameyi imzaladı.

Mart ayında yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Putin, 7 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlaması sonrasında, Başbakan Mihail Mişustin'i bir kez daha başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

DUMA YENİ BAKAN LİSTESİNİ ONAYLAMIŞTI

Duma’dan da başbakanlığa kabul edilen Mişustin'in yeni bakan listesi için de onay çıkmıştı.

Putin, yine kendisinin belirlediği bakan, istihbarat ve güvenlik kurumları başkanlarını ise onaylamaları için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu.

Putin'in gönderdiği isimler için Konsey’den olumlu değerlendirme çıkmıştı.

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