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Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebrikini iletti. Putin'in mesajında iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji güvenliğini tesis edecek ortak projeye de dikkat çektiği görüldü.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:49
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
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Türkiye ve Rusya arasında son dönemdeki ikili ilişkilerin gelişmesi, liderler arasındaki diyaloğu da artırdı.

Gerek Rusya- Ukrayna savaşındaki tavrı gerekse Tahıl Koridoru konusundaki kararlılığı Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdı.

PUTİN'DEN YENİ YIL MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni yıl nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti. Putin, yeni yılın iki ülke için de başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

ORTAK ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Sputnik'in aktardığına göre Putin, mesajında iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji güvenliğini tesis edecek ortak projeye dikkat çekti.

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