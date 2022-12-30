Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Türkiye ve Rusya arasında son dönemdeki ikili ilişkilerin gelişmesi, liderler arasındaki diyaloğu da artırdı.
Gerek Rusya- Ukrayna savaşındaki tavrı gerekse Tahıl Koridoru konusundaki kararlılığı Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdı.
PUTİN'DEN YENİ YIL MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni yıl nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti. Putin, yeni yılın iki ülke için de başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
ORTAK ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Sputnik'in aktardığına göre Putin, mesajında iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji güvenliğini tesis edecek ortak projeye dikkat çekti.
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