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Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dini görüşlere saygı gösterilmesinin "zorunluluk" olduğunu aktardı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 21:53
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Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk

Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk
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Zaharova, sosyal medyada yaptığı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve protestolarla ilgili tepki gösterdi.

Uluslararası toplumun, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymakla yükümlü olduğunu belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Uluslararası belgelerde ifade özgürlüğü hakkı, herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasını, hele Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını içermez. Dini görüşlere saygı gösterilmesi, bir seçenek değil zorunluluktur. Stoltenberg bunu neden bilmiyor? Çünkü Batı, Avrupa'da kilit yerlere eğitimsiz insanları atıyor. Bunları yönetmek kolay. Böylece Avrupalıların birçoğu manipüle ediliyor. Eğer Anglosaksonların kontrolündeki ülkeler, herkesi var olmayan cinsiyetleri tanımaya zorluyorsa, onların milyonlarca kişinin kutsal gördüğü şeylere saygı göstermesi gerekiyor."

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