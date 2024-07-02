Rusya, Dnipro kentini vurdu: 2 ölü, 12 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Dnipro kentine düzenledi saldırının ardından bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, “Dnipro'daki arama çalışmaları sırasında bir insan cesedi bulundu. Kurtarma ekipleri gece saatlerinde 7. katta enkaz altında bir kadın cesedi buldu. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı ve 2 kişi kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.