Rusya Donetsk'de 2 bölgeyi ele geçirdiğini duyurdu

Kaynak: AA
Rusya Donetsk'de 2 bölgeyi ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Çigari yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında avantajlı pozisyonlar elde etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklama, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çigari yerleşim birimini kurtardı ve cephedeki taktik pozisyonlarını iyileştirdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 31 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi de yer aldı. Ayrıca, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 314 İHA, 540 hava savunma füze sistemi, 16 bin 521 tank ve zırhlı araç, 1366 çok namlulu roketatar, 11 bin 516 obüs ve havan topu ile 23 bin 410 özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.

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