Rusya: Donetsk'teki Avdiyivka kentini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Açıklamada, Donetsk bölgesindeki "Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerin saldırılara devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle Rusya’ya ilhak edilmişti.