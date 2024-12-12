Rusya: Donetsk'teki Zarya yerleşim birimini ele geçirdik

Kaynak: AA
Rusya: Donetsk'teki Zarya yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Zarya yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zarya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 137 bölgede insansız hava aracı (İHA) üretim atölyesi, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 596 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 730 tank ve zırhlı araç, 1500 çok namlulu roketatar, 19 bin 482 obüs ve havan topu ile 29 bin 146 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Aralık'ta Donetsk bölgesindeki Joltoye yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirmişti.

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