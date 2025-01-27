Rusya ekonomik çöküşün eşiğinde

Süleyman Çay
Rusya ekonomik çöküşün eşiğinde

Rusya ekonomisi alarm veriyor. Yüksek enflasyon, savunma harcamaları ve yaptırımlar ülkeyi ekonomik çöküşün eşiğine getirdi. Uzmanlar, savaşın sürdürülmesinin zorlaşabileceği konusunda uyarıyor.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik üç yıldır devam eden savaşın etkileriyle ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçiyor. İsveçli ekonomist ve yazar Anders Aslund’a göre, ülke, ağır yaptırımlar, artan savunma harcamaları ve iş gücü kaybı gibi sorunlarla yüzleşiyor. Aslund, Rusya'nın hızla stagflasyona sürüklendiğini belirterek, “2025 yılında enflasyon daha da artacak, gıda fiyatları halkı daha da zorlayacak. Büyük bir iflas kapıda” ifadelerini kullandı.

Ekonomist, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu’nun yalnızca bu yılki bütçe açığının dörtte üçünü karşılayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Kreml'in Sovyet dönemine özgü fiyat kontrolleri ve gıda karne sistemi gibi yöntemlere başvurabileceği öne sürülüyor.

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EKONOMİK DİRENÇ NE KADAR SÜRECEK?

Rusya Merkez Bankası eski danışmanı ve Carnegie Rusya Avrasya Merkezi üyesi Aleksandra Prokopenko ise durumun bu kadar kritik olmadığı görüşünde. Prokopenko, “En az bir yıl daha Kreml ekonomik istikrarını sürdürebilir” dedi. Ancak Prokopenko, savaşın tamamen sona ereceğine dair Batı’daki umutların "yanıltıcı" olduğunu belirterek, Putin’in Ukrayna’daki askeri operasyonlarını sürdürecek kaynaklara sahip olduğunu savunuyor.

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YAPTIRIMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Anders Aslund, yaptırımların Rus ekonomisini gittikçe daha fazla köşeye sıkıştırdığına dikkat çekerek, ülkenin bazı silah üretim kapasitelerini yeterince hızlı geliştiremediğini belirtiyor. Artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar halk üzerindeki baskıyı artırırken, Kremlin için zor kararların kaçınılmaz olacağı öngörülüyor.

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