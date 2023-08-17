Rusya ele geçirdiği Türk İHA'larını sergiledi

Rusya, Moskova'da diğer ülkelerden ele geçirdiği insansız hava araçlarını sergiledi. Sergilenen İHA'lar arasında Türk yapımı Bayraktar TB2 ve SERÇE de yer aldı.

Rusya ele geçirdiği Türk İHA'larını sergiledi

Rusya, Army-2023 Askeri Forumu'nda ele geçirdiği Türk yapımı insansız hava araçlarını tanıttı. Uluslararası savunma sanayii ürünlerini sergilemek amacıyla, Kubinka kentinde düzenlenen forumda Bayraktar TB2 ve SERÇE insansız hava araçları yer aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Kubinka kentinde düzenlenen Army-2023 Uluslararası Askeri Forumu, Rus savunma sanayii ürünlerinin yanı sıra, diğer ülkelerden ele geçirilen ürünlere de ev sahipliği yaptı.

SavunmaSanayiST.com'un haberine göre; ele geçirilen ürünler arasında, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve ASELSAN tarafından geliştirilen SERÇE İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunuyor. Bayraktar TB2'nin Ukrayna Ordusu'na ait olduğu belirlenirken, SERÇE’nin hangi ülkeden ele geçirildiği bilinmezliğini koruyor.

Bayraktar TB2'nin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait sembolleri taşıdığı ve kanat altına MAM-L ile MAM-C mühimmatları bulunduğu görüldü. TB2 ve MAM-L mühimmatındaki bazı yapısal bozukluklar ise dikkat çekti.

Sergide ayrıca, ASELSAN üretimi SERÇE İHA'nın altında İSPİNOZ Minyatür Elektro-Optik Sistemi'nin bulunduğu tespit edildi. İkaz ışıklarının yanık halde olması, SERÇE İHA ve İSPİNOZ'un kullanılabilir halde olabileceğini gösterdi.

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