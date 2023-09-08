Rusya Ermenistan'a nota verdi

Rusya, son dönemde 'dost olmayan' adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota verdi.

KAYNAK: AA
Rusya Ermenistan'a nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son dönemde 'dost olmayan' adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermeni 'siyasi elitlerin' son dönemde, Rusya ile ikili ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) nezdindeki ilişkileri sorguladığı belirtildi.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’la ilişkilerin normalleşmesine yönelik Rusya ile varılan üçlü anlaşmaların geçerliliğini de sorguladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda Ermenistan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün onaylama sürecinin başlatılması, Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hakobyan’ın, Kiev'deki Nazi rejimine insani yardım ulaştırmak için Kiev'e gitmesi ve ABD'nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili son günlerde bir dizi dost olmayan adım atmıştır."

"PROTESTO NOTASI İLETİLDİ"

Söz konusu nedenlerden ötürü Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vagharshak Harutyunyan’ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendisine sert bir sunum yapıldı ve protesto notası iletildi. Notada, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan’ın 6 Eylül’de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya ve bir bütün olarak Rusya Dışişleri Bakanlığına yönelik hakarete varan açıklamalarının kabul edilemezliğine işaret edildi."

Açıklamada, Moskova’nın, Rusya ile Ermenistan’ın müttefik olarak kalacağı ve ikili anlaşmaların tam olarak uygulanacağını 'varsaydığı' vurgulandı.

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