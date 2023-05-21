Rusya: G7 toplantısı küresel bir sorun

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan G7 toplantısında ilişkin "küresel sorunların şiddetlenmesine neden olduğu" vurgulanan bir açıklama yapıldı.

Rusya: G7 toplantısı küresel bir sorun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’da düzenlenen G7 toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, G7'nin "küresel sorunların şiddetlenmesine neden olduğu" vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan G7 toplantısında ilişkin yapılan açıklamada, “G7 toplantısı sona erdi. Toplantının ana sonucu, Rusya ve Çin karşıtı iğrenç pasajlarla dolu bir dizi bildiri oldu. Böylece, G7 etkinliği bir kez daha uluslararası ilişkilerde ayrım çizgileri çizmeyi amaçlayan siyasi kararlarla sonuçlandı. G7 bir zamanlar üyelerinin küresel gündemdeki çeşitli konulara ilişkin tutumlarını koordine ettiği bir birlikti. Ancak şimdi geri dönülmez bir şekilde yozlaştı. Anglosaksonların öncülüğünde küresel istikrarı baltalayan yıkıcı girişimler için bir kuluçka merkezi haline geldi. Bunlar daha sonra NATO, Avrupa Birliği ve Washington uydularından oluşan Amerikan yanlısı kalabalığa dayatılmaktadır” denildi.

Bakanlık G7’nin küresel sorunların daha da şiddetlenmesine neden olduğunun altını çizerek, “G7 ülkeleri, Rusya ve Çin ile ilişkilerin gelişmesini engellemek için Batılı olmayan devletleri kendi yanlarına çekmek amacıyla onlarla flört etmekten çekinmiyor. Ancak G7'nin küresel sorunların şiddetlenmesinde önemli bir faktör olduğu açıktır” ifadelerini kullandı. (DHA)

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