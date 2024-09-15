Rusya, Harkov’da içinde sivillerin bulunduğu binayı vurdu

Kaynak: İHA
Rusya, Harkov’da içinde sivillerin bulunduğu binayı vurdu

Rusya Ukrayna'da sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk olmaz üzere en az 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 35 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçlerinin Harkov kentinde sivillerin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 35 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından binanın 9 ve 12. katları arasında yangın çıktığını bildirdi. Dünya ülkelerine çağrı yapan Zelenskiy, "Dünya Ukrayna'yı Rus askeri uçaklarından, her gün Ukraynalıların canını alan düzinelerce güdümlü bombadan korumaya yardım etmelidir. Bu terör durdurulabilir" ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleh Syniehubov ise, saldırıda sivil altyapının da zarar gördüğünü söyledi.

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