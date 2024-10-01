Rusya, Herson’u vurdu! 6 ölü, 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rusya, Herson’u vurdu! 6 ölü, 6 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson bölgesinde şehir merkezini vurduğunu, bölgedeki otobüs durağında bekleyen 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Ukrayna'nın Herson bölgesinde bir otobüs durağını vurdu. Yetkililerden yapılan açıklamada, şehir merkezindeki otobüs durağında bekleyen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığını ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson bölgesinde şehir merkezini vurduğunu, bölgedeki otobüs durağında bekleyen 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Zelenski açıklamasında, "Kherson'da, şehrin tam merkezinde bir Rus saldırısı. Merkez pazarın yakınındaki bir otobüs durağında bulunan insanlardan altı kişi hayatını kaybetti. Tüm ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Altı kişi de yaralı ve gerekli yardım sağlanıyor. Günlük Rus terörü, hayatları yok etmeye yönelik günlük girişimler - bunların hepsi durdurulabilir. Ülkemiz ve halkımız için kalıcı barışı sağlamalıyız. Bunun için Ukrayna'nın gücü ve ortaklarımızın kararlılığı Putin'in terör estirme arzusundan daha büyük olmalıdır. Saldırgan üzerindeki baskı ve Ukrayna'ya yardım sürekli ve kapsamlı olmalıdır" dedi.

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