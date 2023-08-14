Rusya Herson’u vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1’i bebek 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Rusya Herson’u vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1’i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada ise, Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zolota Balka, Stanislav, Komyshany, Shyroka Balka’nın Rus saldırında hedef alındığını belirtti.

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