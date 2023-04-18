Rusya Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor

Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak için görüşmeleri artırmayı planladıklarını açıkladı.

Rusya Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 2 günlük resmi ziyaret çerçevesinde ülkede bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov ile Delhi'de düzenlenen Hindistan-Rusya İş Diyaloğu programına katıldı.

Jaishankar programda yaptığı konuşmada, Rusya'nın kaynakları ve teknoloji tamamlayıcılığının, Hindistan'ın büyümesine güçlü bir katkı sağlayabileceğini belirtti.

Avrasya Ekonomik Komisyonu ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını söyleyen Jaishankar, Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan görüşmelerin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Jaishankar, serbest ticaret anlaşmasının, ticari ilişkilere gerçek bir fark getireceğini kaydetti.

"Hedef yılı olan 2025'ten önce Rusya ile 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefini aştık." diye konuşan Jaishankar, ikili ticaretin Nisan 2022 - Şubat 2023 döneminde 45 milyar dolar civarında olduğunu ve büyümeye devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Avrasya Ekonomik Komisyonuyla Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak için görüşmeleri artırmayı planladığını belirtti.

Rusya ve Hindistan'ın yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına yönelik anlaşma imzalaması konusunun da işe yaradığını kaydeden Manturov, Rus ve Hint iş insanlarının, yatırımın güvenliğini garantileyen ticaret tercihleri ve mekanizmalarını talep edeceğini ifade etti. (AA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı