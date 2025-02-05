Rusya hizmet sektörü atağa kalktı

Rusya’nın hizmet sektörü Ocak 2025’te güçlü bir performans sergileyerek S&P Global Russia Hizmet PMI endeksinde 54,8 seviyesine yükseldi. Aralık 2024’te 51,2 olan endeks, böylece son üç ayın en düşük seviyesinden çıkarak Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu yükseliş, sektör genelinde üretimin hızlanması ve yeni siparişlerin artmasıyla desteklendi. Yeni iş hacmi üst üste yedinci ay artış gösterirken, büyüme hızı son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Firmalar, daha olumlu piyasa koşullarıyla birlikte hizmetlere olan talebin güçlendiğini belirtti.

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İşgücü piyasasında da olumlu gelişmeler kaydedildi. İstihdam oranı art arda üçüncü ay artış gösterirken, iş yükü birikimleri de önemli ölçüde yükseldi. Ağustos 2023’ten bu yana en hızlı ikinci artışın yaşanması, şirketlerin mevcut kapasiteyi zorladığını gösteriyor.

Maliyet tarafında ise enflasyonist baskılar devam etti. Girdi maliyetleri son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, tedarikçi ve ulaşım maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra işçilik giderleri de firmalar üzerinde baskı oluşturdu. Bunun sonucunda hizmet sağlayıcılar fiyatları artırarak maliyetleri müşterilere yansıttı.

Son olarak, sektördeki iyimserlik dikkat çekti. İş dünyası güveni dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, hizmet sağlayıcıların yeni yatırım ve reklam projeleriyle birlikte güçlü talep beklentilerine sahip olduğunu gösterdi.

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