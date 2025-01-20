Rusya’nın ticaret fazlasında sert düşüş

Rusya, 2024 yılı Kasım ayında 6 milyar dolar ticaret fazlası kaydetti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 9,6 milyar dolarlık fazlaya kıyasla keskin bir düşüş gösterdi ve Ağustos 2019’dan bu yana kaydedilen en düşük ticaret dengesi olarak dikkat çekti.

Kasım ayında ihracat yıllık bazda %5,5 oranında düşerek 32 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, Çin’in enerji talebindeki yavaşlama etkili oldu. 2022’de başlayan Batı yaptırımları sonrası Rusya’nın enerji başta olmak üzere birçok ağır emtia ihracatında ana hedef pazar Çin olmuştu. Ancak son dönemde Çin’in ekonomik büyümesindeki yavaşlama, bu pazardaki talebi de olumsuz etkiledi.

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Diğer yandan, Rusya’nın ithalatı aynı dönemde %6,9 artışla 25,9 milyar dolara yükseldi. Yaptırımların tetiklediği zayıf iç tedarik zincirleri ve iş gücü krizinin etkisiyle Rusya, yabancı ürünlere daha fazla bağımlı hale geldi. Yerel üretim kapasitesindeki zayıflık, özellikle sanayi malları ve tüketici ürünleri alanındaki ithalat talebini artırdı.

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre analistler, yaptırımların etkilerinin uzun vadede ticaret dengesinde daha fazla bozulmaya neden olabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Çin ile ekonomik ilişkilerin yeniden güçlenmesinin kritik önemde olduğu vurgulanıyor.

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