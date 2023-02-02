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Türkiye'den Ukrayna'ya gönüllü olarak gittiler. Rusya için savaşacaklar

Türkiye'den Rusya için savaşmak için Ukrayna'ya gidenlerin görüntüleri yayınladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:30
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Rusya için savaşacaklar. Türkiye'den Ukrayna'ya gönüllü olarak gittiler

Türkiye'den Ukrayna'ya gönüllü olarak gittiler. Rusya için savaşacaklar
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Rusya devlet ajansı RIA, Rusya saflarında savaşmak için Türkiye'den gelenlerin görüntülerini yayınladı.

Türkiye'den gelenlerin özel bir askeri operasyona katılmak üzere Rus ordusuna bağlı 'Sudoplatov Taburu'nda savaş eğitimine başladığını iddia etti.

RIA'ya konuşan Kuzon takma isimli gönüllü, "Türkiye'den arkadaşlarımla birlikte geldim. Nazilere karşıyız, burada neler olduğunu ve Ukrayna'da neler yaşandığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı değil, Ukrayna'yı yöneten Nazilere karşı savaştığını anlıyoruz" dedi.

Haberde görüşlerine yer verilen gönüllülerden biri "Moskova'da birkaç yıl üniversite okuduğunu, Rus kültürünü iyi tanıdığını" ve birçok yakın arkadaş edindiğini söyledi.

Savaş deneyiminden de bahseden gönüllü, "Türkiye'de askerlik görevini tamamladığını, ancak silahlı çatışmalarda yer almadığını" açıkladı.

Haberde pek çok gönüllünün görüşlerine yer verilirken, habere konu olan gönüllüler, savaşa katılma gerekçelerini genel olarak "Nazilere karşıyız", "Bu savaşı her halükarda Rusya kazanacak" gibi sloganvari ifadelerle tanımladılar.

Gönüllüler, şu anda eğitim gördüklerini ve yeni ordu standartlarına alışmaya çalıştıklarını da sözlerine eklediler.

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Korkuyorum
2.02.2023 18:33
Türkiye'den gitmeleri Türk Milleti adına karar verdikleri anlamını taşımıyor. Siyasi işaret ve davranışlarda münferit kendi kararlarını başka anlam yüklenemez.  
 
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