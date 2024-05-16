Rusya ile Afganistan arasındaki ticaret hacminde büyük genişleme yaşandı

ABD güçlerinin Afganistan'ı terk etmesinden sonra iktidarı tekrardan ele geçiren Taliban, son yıllarda Rusya ve Çin hükümetleriyle çok öneli ticari girişimlerde bulunuyor.

Taliban'ın ortak pazar ve vergi istisnaları ile özellikle Rusya'daki ticaret faaliyetlerini geliştirdiği bilinse de Afgan yetkililerinin istatistik yayınlamamasından ya da yayınlanan rakamların çelişik olmasından dolayı elde net bir bilgi bulunmuyordu.

İki gün önce Rus medyasına konuşan bir Rusyalı yetkili Rusya ile Afganistan arasında 2022 yılında toplam ticaret hacminin 170 milyon dolar civarında olduğunu, bu rakamın şimdilerde 1 milyar doları geçtiğini iddia etti. Bu rakamlar Rusya ile Afganistan arasındaki ticaret hacminin son iki yılda %500 artmış oluyor.