Rusya ile Afganistan arasındaki ticaret hacminde büyük genişleme yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya ile Afganistan arasındaki ticaret hacminde büyük genişleme yaşandı
Rus medyasında çıkan haberlere göre Rusya ile Afganistan arasındaki ticaret hacmi son iki yılda %500 arttı.

ABD güçlerinin Afganistan'ı terk etmesinden sonra iktidarı tekrardan ele geçiren Taliban, son yıllarda Rusya ve Çin hükümetleriyle çok öneli ticari girişimlerde bulunuyor.

Taliban'ın ortak pazar ve vergi istisnaları ile özellikle Rusya'daki ticaret faaliyetlerini geliştirdiği bilinse de Afgan yetkililerinin istatistik yayınlamamasından ya da yayınlanan rakamların çelişik olmasından dolayı elde net bir bilgi bulunmuyordu.

İki gün önce Rus medyasına konuşan bir Rusyalı yetkili Rusya ile Afganistan arasında 2022 yılında toplam ticaret hacminin 170 milyon dolar civarında olduğunu, bu rakamın şimdilerde 1 milyar doları geçtiğini iddia etti. Bu rakamlar Rusya ile Afganistan arasındaki ticaret hacminin son iki yılda %500 artmış oluyor.

gnr5tlqw4aab56y.jpeg

Son Haberler
Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı Spor
Santarelli tek hareketiyle gönülleri fethetti. Bütün salon ayakta alkışladı
Antalya'da Japonya depremi Spor
Antalya'da Japonya depremi
Lüleburgaz’da atık yağ fabrikasında yangın Gündem
Lüleburgaz’da atık yağ fabrikasında yangın
Kafkas Üniversitesi’nde ‘çoban’ krizi Gündem
Kafkas Üniversitesi’nde ‘çoban’ krizi
Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi Yerel Haberler
Konya Hüyük’te tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi
Malatya'da sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi Yerel Haberler
Malatya'da sağanak yağış ve fırtına ağaçları devirdi
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı