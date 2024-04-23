Rusya ile batı arasında nükleer gerilim artıyor. Bütün dünya diken üzerinde

Rusya, Ukrayna’ya karşı üstünlük kurabilecekleri bir dönemde cephelerde istediği noktalara varamamanın sinirini henüz atmış değilken ABD’nin Ukrayna'ya yardım paketini onaylandığı haberi ile sinir küpüne dönmüş durumda. Yakın bir dönemde Ukrayna'ya ulaşması beklenen ABD yardımı sayesinde Ukrayna, dibi gören mühimmat ve silah stokunu dolduracak. Bu da Ukrayna’nın yeniden dönüşü anlamına geliyor. Rusya ise muhtemel geri dönüş çerçevesinde, özellikle Haziran ve Temmuz aylarında yaşanabilecek olağanüstü olaylarla karşılaşmanın gerginliğini yaşıyor. İşte bu nedenden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir konferans düzenlendi.

Moskova’da tertip edilen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’nda konuşan Lavrov yankıları hala devam eden şu ifadeleri kullandı: “Bugün hala Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hayali kuruyor. Bu nedenle son Ukraynalı ölene kadar saldırılarını sürdürmekte kararlılar. Ukrayna'yı batının, özellikle de Avrupa ve Amerika, Transatlantik İttifakı’nın vekil savaşçısı olarak görüyor. Bununla birlikte batı nükleer güçlerin doğrudan çatışmasının sınırında zorlamalar yapıyor. Bu bütün insanlık için büyük bir çöküş demektir. Batının üç nükleer gücü Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere Ukrayna'yı savaşa zorlayan politika izliyorlar. Bu aynı zamanda bir nükleer çatışma tehdidini oluşturacak ölçekte stratejik risk oluşturuyor.”

"BU İŞ RİSKLİ VE CİDDİ BİR PROBLEM”

Amerikan Temsilciler Meclisi’nden Ukrayna için yardım paketinin onaylanmasında Amerikan derin devletinin parmağı olduğunu iddia eden Ardan Zentürk, Lavrov’un konuşmasına da değinerek Rusya’nın batı diye üç devleti öne çıkarmasının altını çizdi. Rusya'nın söz konusu tavrının nedeni olarak da "Rusya üç farklı nükleer gücün tehdidi altında hissediyor” yorumunda bulundu.

Lavrov’un yukarıda alıntıladığımız sözlerin aslında “Ukrayna üzerinde o kadar yoğun varlık gösteriyorsunuz ki yakında bir nükleer çatışmanın önünü açacak bir kimlik oluşturuyorsunuz” demek olduğunu iddia eden Zentürk, sözlerini “Bu nükleer iş beni yoruyor. Torun torba sahibiyiz, bu iş riskli ve ciddi bir problem” diye sonlandırdı.