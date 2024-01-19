Rusya ile İngiltere Sovyetler zamanından kalma anlaşmayı iptal etti

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya ile İngiltere Sovyetler zamanından kalma anlaşmayı iptal etti
Rus hükümeti, İngiltere ile Sovyetler Birliği zamanında imzalanan balıkçılık anlaşmasının iptalini onayladı.

Rusya hükümeti, İngiltere ile İngiliz balıkçı gemilerinin Barents Denizi'nde faaliyet göstermesine izin veren Sovyet dönemi balıkçılık anlaşmasını iptal etme planını onayladı.

Anlaşmanın tarihi 1956 yılına kadar uzanırken, Sovyetlerin Batı ile savaş sonrası gerilimi hafifletmeye yönelik diplomatik çabalarının bir sonucu olarak imzalandığı bildirildi.

Bu anlaşmayla İngiliz balıkçılara Rusya'nın Barents Denizi'ndeki Kola Yarımadası kıyılarında balık (morina ve mezgit balığı) avlama hakkı verildi. Gemilerin Rusya kıyılarına yanaşmasına da izin verilirken, İngiliz sularında Rus balıkçılar için benzer bir durum yoktu.

Anlaşmanın feshedilmesinin, İngiltere'nin Ukrayna'daki faaliyetlerinin artmaya başlamasının ardından Rusya ekonomisine zarar verme girişimlerine bir yanıt olduğu yorumları yapıldı.

Anlaşmanın iptaliyle birlikte, İngilizler, kendilerini uzun zaman önce en sevdikleri ve ucuz yemek olan mezgit balığı ile kızarmış patatesten (balık ve patates kızartması) mahrum bırakacak bir durumla karşı karşıya kalmış oldu.

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