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İki ülke arasında gerginlik! Savaş uçağı havalandı

Barents Denizi'nde Norveç savaş uçağı tespit eden Rusya, harekete geçti. Yapılan açıklamada Rusya'nın da sınır ihlalini engellemek için savaş uçağı kaldırdığı öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:57
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Rusya ile Norveç arasında gerginlik. Savaş uçağı havalandı

İki ülke arasında gerginlik! Savaş uçağı havalandı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

RUSYA DA SAVAŞ UÇAĞI KALDIRDI

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, “Rus uçağı, Barents Denizi’nin sularında Norveç uçağına eşlik etti.” bilgisi verildi.

Rusya’nın devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Rus uçağının, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı belirtildi.

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