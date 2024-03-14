Rusya ile Türkiye, Suriye'deki ortak devriyeyi rafa kaldırdı

2024 Mart’ında Suriye Demokratik Güçleri, Rusya ile Türkiye tarafından yürütülen ortak askeri devriyelerin 4 ay süreyle durdurulduğunu açıklarken, iki tarafın Haseke'nin kuzeyindeki Derbesiye bölgesinde devriye gezdiğini yalanladı.

Ortak devriyeler 4 aydan uzun bir süre durduruldu. Jusoor Araştırma Merkezi'nin gözlemlerine göre, iki ülkenin gerçekleştirdiği son ortak devriyeler 22 Aralık 2022'de El-Malikiye (Derik) güzergahında, 24 Ağustos 2023'te Derbesiye’de, 17 Temmuz 2023'te Aynel Arap’ta ve 17 Temmuz 2023'te de Derbesiye rotasında gerçekleştirildi.

2019’daki Soçi Mutabakatı’nda Türk-Rus ortak devriyeleri, özellikle de PKK üyelerinin sınır şeridinden çekilmesine ilişkin maddenin işler olabilmesi için iki tarafın da benimsediği umdelerden olmuştu.

Türkiye ve Rusya ortak devriyeleri yaklaşık 4 yıldır devam ediyordu. Günümüze dek Aynel Arab bölgesinde 143, Derbesiye bölgesinde 64 ve Malikiye (Derik) bölgesinde ise 8 olmak üzere toplamda 215 devriye icra edildi. Ancak ne Türkiye ne Rusya istediği hedefe ulaşamadı. PKK ve Suriye'deki ona bağlı diğer terör örgütleri, devriye güzergâhlarının bulunduğu bölgelerdeki faaliyetlerini ve bölge ile temasını çeşitli taktikler kullanarak sürdürüyorlar. Devriyelerin Türkiye açısından belki de en önemli getirisi PKK-PYD ve bağlantılı diğer örgütlerin konuşlanma ve operasyon merkezlerini, devriye güzergâhlarından geriye çekmek zorunda kalmaları oldu.

Türk-Rus ortak devriyelerinden vazgeçilmesine etki eden nedenlerin bazıları şunlardır:

• PKK-PYD’nin Türkiye saldırılarını gerçekleştirmek için operasyonel üs olarak kullanmaya başladığı sınır bölgelerinde, devriyeye rağmen PKK'nın faaliyetlerinin devam ediyor olması. Özellikle İstanbul ve Ankara saldırıları sonucu uzmanlar devriyelerin ne derecede işe yaradığını ciddi ciddi yorgulamaya başladılar.

• Türkiye’nin Suriye’de konuşlanan terör örgütlerini izleme mekanizmasını modernize ettiğinden, son dönemde Türk istihbaratın etkili takip yapabiliyor oluşu ve Türk havacılık teknolojilerinin gelişmesi sonucu etki alanının dier bir deyişle menzilinin uzaması.

Sonuç olarak Türkiye'nin ABD ve Rusya ile koordinasyonu güçlendirmede başarı elde etmesiyle bağlı olarak devriye mekanizmanın yeniden değerlendirilebileceği de konuşuluyor. Eğer olaylar bu şekilde gelişirse devriye güzergahlarının daha esnetileceği ve başta PKK-PYD için güvenli bölge haline gelmekte olan El-Malikiye ve Kamışlı olmak üzere diğer üsleri kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.