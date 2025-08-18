Rusya ile Ürdün arasında vizesiz köprü: Çift taraflı muafiyet resmileşti

Ürdün ve Rusya Federasyonu arasında vatandaşlara yönelik uygulanan vize muafiyeti kararı, iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu diplomatik ve ekonomik hamle, özellikle turizm hareketliliğini artırmayı, ticari alışverişi canlandırarak Amman ile Moskova arasındaki siyasi bağları pekiştirmeyi hedefliyor.

RUS TURİST POTANSİYELİ VE SİYASİ BOYUTLARI

Ürdün'ün önde gelen uluslararası siyaset uzmanı Dr. Hussam Al-Utoum, ülkesinin önde gelen medya kuruluşu Al-Anbat'a yaptığı açıklamalarda Ürdün'ün Rusya'ya tek taraflı vize muafiyeti uygulamasını çok önceden başlattığını, Rusya'nın ise Amman'daki büyükelçiliğin çabalarıyla kısa süre önce karşılık verdiğini belirtiyor. Al-Utoum, bu kararın sadece turistik bir kolaylık olmadığını, aynı zamanda ekonomik, eğitimsel ve diplomatik boyutları olan, Kral II. Abdullah ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki ikili ilişkileri güçlendiren stratejik bir adım olduğunu ifade ediyor. Rus turistlerin Ürdün pazarı için önemli bir katma değer sunduğunu, Ürdünlülerin Rusya'ya seyahatinin ise karşılıklı kültürel ve ekonomik etkileşimi artırdığını ekliyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin, başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda yakın bir koordinasyona sahip olduğunu ve uluslararası hukukun anlaşmazlıkların çözümünde bir referans noktası olarak kabul edildiğini belirtiyor.

EKONOMİK BEKLENTİLER VE ZORLUKLAR

Ekonomi Uzmanı Hussam Ayesh ise vize muafiyetinin turizm ve ticarete olumlu yansımaları olabileceğini, Rus turistlerin Ürdün'ü ziyaret eden önemli bir kesimi oluşturduğunu belirtiyor. Her ne kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlar bazı vatandaşların satın alma gücünü düşürmüş olsa da vize muafiyetinin seyahat edebilecek durumda olan kesimler için yeni kapılar açtığını ve Ürdün'ün turizm gelirlerini artırabileceğini dile getiriyor. Diğer taraftan mevcut potansiyelden tam anlamıyla faydalanmak için ulaşım olanaklarının, özellikle düşük maliyetli havayolu seferlerinin artırılması ve turizm güvenliğinin en üst seviyede tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Ayesh, Ürdün'ün Rusya ile ilişkilerinde herhangi bir doğrudan kısıtlama olmamasına rağmen, Avrupa Birliği ve ABD ile olan stratejik bağlarını göz önünde bulundurarak bu açılımı dikkatli bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirtiyor. ABD-Rusya ilişkilerinde yaşanacak olası bir iyileşmenin, Ürdün için turizm gelirlerini artırma fırsatlarını katlayacağını da sözlerine ekliyor.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR

Turizm uzmanı Hussein Halalat, vize muafiyeti anlaşmasını diplomatik ve turistik bir başarı olarak nitelese de, bu anlaşmanın henüz Rus turist sayısında somut bir artışa dönüşmediğini belirtiyor. Halalat'a göre, fiyatların yüksek olması, Rus turistlerin tercih ettiği "her şey dâhil" paketlerin eksikliği, yaptırımlar nedeniyle rezervasyon ve ödeme zorlukları, ayrıca Ürdün'deki yüksek yaşam maliyeti gibi nedenlerle rekabetin hâlâ Türkiye ve Mısır gibi destinasyonların lehine işlediğini ifade ediyor. Halalat, Ürdün'ün Petra'dan Wadi Rum'a, Ölü Deniz'den Akabe'ye kadar olağanüstü cazibe merkezlerine, modern altyapıya ve otellere sahip olduğunu, ancak turizm ürünlerinin Rus pazarının gereksinimlerine uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Alternatif ödeme kanallarının oluşturulması, rekabetçi fiyatlara sahip kapsamlı turistik paketlerin sunulması ve maliyetleri düşürmek için Rusya'dan Akabe'ye direkt uçuşların başlatılması gerektiğini vurguluyor. Ürdün'ün turizm ürününü bilinçli bir şekilde geliştirmesi durumunda Rus turistler için cazip bir destinasyon hâline gelebileceğini belirten Halalat, mevcut durumun devam etmesi hâlinde rekabetin diğer destinasyonlar lehine süreceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, vize muafiyeti anlaşmasının sunduğu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için kapsamlı bir strateji ve uygulama planı gerekiyor.