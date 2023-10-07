Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı

Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı.

KAYNAK: AA
Rusya, Kazakistan üzerinden Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatına başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevkiyatına yönelik düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Putin, söz konusu sevkiyatın üç ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini vurgulayarak, "Ülkelerimizin stratejik ortaklığının devam edeceğine ve bunun gelişirken halklarımıza somut sonuçlar sunmaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Tokayev, Rus gazının Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevkiyatının tarihi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Doğal gaz endüstrisi devletlerimizin sürdürülebilir sosyoekonomik ilerlemesinde özel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu proje, ilgili tüm tarafların çıkarlarını karşılamaktadır." diye konuştu.

Mirziyoyev, Rusya ve Kazakistan'la petrol ve doğal gaz sektöründeki işbirliğini genişletmek istediklerini söyledi.

Doğal gaz üreticisi ülkeler arasında yer alan Özbekistan, üretim kapasitesindeki gerileme nedeniyle ilk defa Rusya'dan doğal gaz ithal etme kararı almıştı.

Özbekistan, Rus enerji şirketi Gazprom'la imzaladığı anlaşma doğrultusunda, Rusya'dan iki yıl boyunca günde 7 milyon metreküp doğal gaz ithal edecek.

rusya-kazakistan-uzerinden-ozbekistana-dogal-gaz-sevkiyatina-basladi-yenicag1.jpg

rusya-kazakistan-uzerinden-ozbekistana-dogal-gaz-sevkiyatina-basladi-yenicag2.jpg

rusya-kazakistan-uzerinden-ozbekistana-dogal-gaz-sevkiyatina-basladi-yenicag4.jpg

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı Yaşam
Traktörün çıkan lastiği yayaya çarptı
Hatay’da seyir halindeki araç alev alev yandı Yaşam
Hatay’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı Gündem
Dehşeti yaşattı. Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini bastı: 4 yaralı
Real Madrid'de Bellingham fırtınası. Osasuna'ya gol yağdırdılar Spor
Real Madrid'de Bellingham fırtınası. Osasuna'ya gol yağdırdılar
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli… Dünya
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli…
Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi Magazin
Süreyya Yalçın havuzda aşka geldi
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı Dünya
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı