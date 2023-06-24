Rusya: Kiev Bahmut yönünde saldırıya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner lideri Prigojin'in provokasyonundan yararlanan Kiev, Bahmut yönünde saldırıya geçti.

Rusya: Kiev Bahmut yönünde saldırıya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in provokasyonundan yararlandığını ve Bahmut yönünde birliklerini yoğunlaştırdığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. (AA)

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