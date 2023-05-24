Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının, Rusya'yı "özel askeri operasyon" hedeflerinden vazgeçirmeyeceğini söyledi.

Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istemediğini belirterek, "Bu, çatışmaların tırmandırılmasının ve Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşmasının diğer bir aşamasıdır. Kiev rejimine herhangi bir silah sevkiyatı, başlattığımız özel askeri operasyon kapsamında belirlenen hedeflerden vazgeçirmeyecek." ifadesini kullandı.

"TAHIL ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÜRÜN VE LİMAN SAYISININ GENİŞLETİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında kullanılan liman sayısı ve ihraç edilen ürün listesinin genişletilmesi ile ilgili soruya Zaharova, "Rus tarafı, uzman toplantıları sırasında diğer ilgili taraflara, ürün listesi ve liman sayısının genişletilmesinin söz konusu olmadığını defalarca dile getirdi." yanıtını verdi.

Zaharova, Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) dahil tüm Rus bankalarına SWIFT yaptırımlarının kaldırılması yönünde herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Hafta başında ülkesinin Belgorod bölgesine Ukrayna sabotaj grubunun girmesine ilişkin Zaharova, "Buna benzer terör eylemleri, ileride de sert şekilde engellenecek." dedi.

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