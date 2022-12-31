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Rusya Kiev’e yılbaşı günü füze yağdırdı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yılın son gününde de füze yağdırdı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:55
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Rusya Kiev’e yılbaşı günü füze yağdırdı. Gülsüm Khalilova paylaştı

Rusya Kiev’e yılbaşı günü füze yağdırdı
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Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze yağdırılan görüntüleri paylaştı.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yılın son gününde de füze yağdırdı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

24 Şubat’ta Rus birlikleri, Ukrayna’ya taarruz başlattı. İlk başlarda başkent Kiev’e yaklaşan Rus güçleri, hem Ukrayna’nın kararlı direnişi hem de Batı’nın artan askeri yardımları ile durduruldu.

Moskova da, sonrasında ana siyasi hedefi Ukrayna’nın güney ve doğusundaki dört bölgeyi ilhak etmek olarak ilan etti. BM’ye göre sivil can kaybı 6700’ün üstünde.

Kiev, savaşta Rusya’nın en az 99 bin askerini kaybettiğini, Moskova ise Ukrayna’nın en az 61 bin asker kaybettiğini ileri sürdü. Ukrayna’daki savaşın yayılma olasılığı Üçüncü Dünya Savaşı endişelerini arttırdı.

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