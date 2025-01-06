Rusya, Kurahovo'yu ele geçirdi: Ukrayna'ya ağır darbe

Kaynak: AA
Rusya, Kurahovo'yu ele geçirdi: Ukrayna'ya ağır darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas'ın güneybatısındaki en büyük yerleşim yeri olan Kurahovo'yu ele geçirdiklerini açıkladı.

Açıklamada, Rus güney askeri birliklerinin aktif taarruzları sonucu Donetsk'teki Kurahovo'nun alındığı belirtildi. Kiev rejiminin, bu bölgeyi gelişmiş atış noktaları ve yeraltı iletişim ağıyla güçlendirdiği ifade edildi.

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Ayrıca, şehrin savunmasında Ukrayna'nın 15 bin asker, yabancı paralı savaşçılar ve ağır silahlar kullandığı, ancak Rus birliklerinin profesyonel eylemleri sonucu büyük kayıplar verdiği aktarıldı.

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12 binin üzerinde Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 40 tank ve zırhlı aracın yok olduğu bildirildi.

Kurahovo'nun ele geçirilmesi, Rusya'nın Donetsk'teki operasyonlarını hızlandıracak.

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